Net gepromoveerd, maar Wieke Nijmeijer (33) wordt achteraf toch liever huisarts in Twente dan chirurg ergens ver weg: ‘Ik hou van het menselijke contact’

Nijmeijer groeide op op de boerderij en wist vanaf haar 5de dat ze arts wilde worden. Ze had geluk en behoorde tot de selecte groep die een opleidingsplaats voor chirurgie in de wacht sleepte. En ook nog dicht bij huis: ZGT Almelo. Maar ze heeft een andere passie.

Als moeder van twee kinderen en een derde op komst stapte ze halverwege uit de opleiding tot chirurg. Ze wil achteraf niet enkel de patiënt aan z’n chirurgische probleem helpen, zoals het verwijderen van een tumor of het herstellen van een botbreuk. Nee, ze wil de mens zien in de context van het leven dat-ie leidt

Kipfiletjes

Als Wieke Nijmeijer haar ogen dichtdoet, dan ziet ze zich door het Twentse platteland fietsen met haar dokterstas achterop. Van boerderij naar boerderij om haar visites af te leggen. Met in haar achterhoofd de familieboerderij in Weerselo, waar ze met liefde mantelzorg gaf aan haar opa en oma. Hoe mooi was dat plattelandsleven waar ze als arts in opleiding aan de keukentafel het hechten oefende op kipfiletjes.

Quote Veel mensen komen eerder te laat dan te vroeg bij de dokter Wieke Nijmeijer

Op de fiets naar de patiënten. Ongetwijfeld een iets te romantisch beeld van de huisarts op het platteland, beseft ze. Maar dat is wel wat ze wil: huisarts zijn in Twente en het liefst in een dorp, of in haar Oldenzaal. Liever dan in de grote stad. Als het maar de oale groond is. Nijmeijer: „Want dit is mijn streek waar ik me thuis voel. Ik ken de plattelandsmentaliteit en weet dat ik door moet vragen. Veel mensen komen eerder te laat dan te vroeg bij de dokter. Ze stoppen hun klachten weg.”

Haar overstap is maatschappelijk gezien belangrijk, want er dreigt een groot tekort aan huisartsen in Nederland, met name in de buitengebieden. In Twente is het al voelbaar. Praktijken vinden moeilijk nieuwe artsen. Vanuit het westen zijn ze niet te porren om hier naartoe te komen. Lang niet iedere Twentenaar heeft momenteel een eigen huisarts. Maar die schaarste is voor de Oldenzaalse niet van doorslaggevende betekenis. Nee, dat is haar eigen streven naar geluk.

Menselijk contact

„Chirurg zijn is geweldig. Maar hoe verder ik kwam, hoe meer ik het duurzame contact met patiënten miste zoals een huisarts dat heeft", zegt ze. „Als chirurg zie je het medische probleem dat je moet herstellen. Maar als huisarts ken je de hele geschiedenis van de patiënten, hun zorgen, hun familie. Het hele plaatje. Wat zit erachter die patiënt? Ik hou van het menselijke contact.”

Natuurlijk waren er ook twijfels over haar leven als chirurg. Ze won een onderzoeksprijs bij ZGT en ze is gepromoveerd. „Maar je moet realistisch zijn", zegt ze. „Er zijn weinig vacatures en er is veel concurrentie. Ik heb mijn promotie volbracht en meerdere wetenschappelijke publicaties achter mijn naam staan, maar ik ben niet de enige. En die plussen achter mijn naam zijn relatief klein.”

Dus de realiteit is: de kans op een aanstelling als chirurg in Twente is klein. „Of je wordt werkloos, of je bent aangewezen op tijdelijke banen her en der in het land. Met reizen en verhuizen. Of je moet naar het buitenland.” Ze wil niet verhuizen. Nijmeijer is verknocht aan Twente, net als haar partner. Dat ontdekte ze toen ze tijdens de opleiding bij het Erasmus in Rotterdam terechtkwam. Een stad die alles heeft, maar haar niet bekoorde.

Quote Ik was van streek, want mijn droom viel in duigen Wieke Nijmeijer

Een strijd

Nijmeijer verhult niet dat het een strijd was. „Want de achterliggende vraag was natuurlijk: Waar word ik nu gelukkig van?” Ze schakelde een coach in en ze koos uiteindelijk voor wat ze diep in haar hart al wist: huisarts worden. „Voor buitenstaanders lijkt het misschien een stap terug. Maar voor mij niet", zegt ze. „Er is toch het beeld: je gooit iets weg. Dat besef ik. Maar voor mijn gevoel win ik vooral ook iets en dat is geluk.”

Wieke Nijmeijer lijkt een zondagskind dat haar dromen waarmaakt. Maar dat was geenzins het geval. Ze draait er niet omheen. Ambitie genoeg, maar ze was geen uitmuntende scholier en bovendien rebels als puber. Ze kreeg het advies havo in plaats van vwo. Niet genoeg om medicijnen te studeren. Het is aan haar ouders te danken dat ze toch het vwo mocht proberen.

Volledig scherm Wieke Nijmeijer: „Chirurg zijn is geweldig. Maar hoe verder ik kwam, hoe meer ik het duurzame contact met patiënten miste.” © Frans Nikkels Fotografie

Met vallen en opstaan. Ze bleef zitten en ze zakte voor het examen. Uitgerekend in het jaar dat ze werd ingeloot voor de opleiding geneeskunde. En toen ze het jaar erop wel slaagde werd ze niet toegelaten. „Ja ik was van streek", zegt ze. „Mijn droom viel in duigen.”

Als second best ging ze naar Amsterdam voor gezondheids- en levenswetenschappen, maar vond haar draai niet. Halverwege gaf ze de pijp aan Maarten. Ze werkte een halfjaar bij een bakker in Oldenzaal en deed vervolgens opnieuw een poging geneeskunde te doen. Met succes, Nijmeijer werd toegelaten aan het Erasmus in Rotterdam.

Daarna ging het voorspoedig. De specialisatie tot chirurg lag voor de hand, het liefst nog ging ze aan de slag als traumachirurg. Het leek binnen handbereik, tot ze het langdurige contact met patiënten steeds meer begon te missen.

Niet romantiseren

In januari is ze gestopt met de opleiding chirurgie. De Oldenzaalse moet nu nog drie jaar de opleiding tot huisarts volgen. „Ik romantiseer het beroep van huisarts niet”, zegt ze. „Het is de afgelopen jaren zeker minder leuk geworden. Te veel administratieve taken. Te weinig tijd voor de patiënten. Ik weet het. De huisartsen in Nederland hebben recent niet voor niets gedemonstreerd.” Maar dat alles weerhoudt haar niet. Als ze klaar is met de opleiding wil ze eerst aan de slag als waarnemer. „Bij zoveel mogelijk praktijken meedraaien en in de keuken kijken.” Daarna hoopt ze een eigen praktijk te beginnen. „Ik kijk daarnaar uit.”

Volledig scherm Wieke Nijmeijer. © Frans Nikkels Fotografie