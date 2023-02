Niet de cliënten van Gereia Oldenzaal, maar de behandelaars krijgen een plekje in de polikliniek van de buren

Met minder budget een spectacu­lai­re daling van overlast eikenpro­ces­sie­rups in Oldenzaal

Ondanks een zachte lente is het aantal meldingen van de eikenprocessierups in Oldenzaal vorig jaar spectaculair afgenomen. In vergelijking met 2020 kwamen bij de gemeente zelfs 85 procent minder klachten binnen over het schadelijke insect.