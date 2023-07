Nieuwe directeur-bestuurder Veluvine Nunspeet

MET VIDEO Winkel­straat en station in Zwolle weer open na opruimen stormscha­de

Zwolle heeft vandaag gemerkt dat er een zomerstorm over het land raast: delen van de Diezerstraat en het station van Zwolle waren enige tijd afgesloten. In de winkelstraat is een boom tegen een winkelpand aangewaaid. Bij het station dreigde een deel van een dak van een gebouw af te waaien.