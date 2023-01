Nieuwe voorzitter van de Oldenzaalse Blaank’n, Tim Ekelhof, eerst ‘nog even’ de nieuwe vorst van de club

Vorst Tim is 23 jaar en een carnavalsman in hart en nieren. Hij kreeg het virus mee van zijn ouders. Zijn vader Peter was in het verleden hoogheid van de Oelewappers. Binnen de Blaank’n maakt Ekelhof deel uit van de financiële commissie. In het dagelijkse leven is hij implementatie-specialist bij Eijsink in Hengelo. Zijn vriendin heet Kyra en zijn hobby’s zijn zaalvoetbal, tennis en natuurlijk carnaval. Met dat laatste virus is ook zijn sik besmet.