Nieuwkomer Solidair Oldenzaal snoept zetels af van ‘oude garde’: ‘Eindelijk kunnen we een ander geluid laten horen’

OLDENZAAL - De WG en Solidair Oldenzaal zijn de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Oldenzaal. De WG blijft de grootste partij van Oldenzaal en pakt zelfs twee zetels winst. Nieuwkomer Solidair Oldenzaal komt met twee zetels in de nieuwe raad.

De verdeling van de restzetels kan nog effect hebben op de definitieve verkiezingsuitslag. Het gaat om een mogelijke verschuiving van een zetel, omdat sommige partijen heel dicht bij elkaar liggen. De definitieve uitslag wordt maandag bekend gemaakt.

Wat wel vaststaat is dat ook deze gemeenteraadsverkiezing geen enkele partij er in geslaagd is de WG van de troon te stoten. Zij blijft met 9 zetels op zak met afstand de grootste partij van Oldenzaal. Henk Winkelhuis, die zich samen met Rob Christenhusz, Evi Nijendijk en Petra Oude Engberink opwierp als lijsttrekker, is tot tranen geroerd. „Dit had ik niet durven dromen. Ik ben echt ontzettend verrast door de uitslag. Waar we de winst aan te danken hebben? Ik denk dat we een goede campagne hebben gevoerd en we hebben de afgelopen vier jaar ook gewoon keihard gewerkt.”

‘Grote winnaar’

Ook bij nieuwkomer Solidair Oldenzaal heerst een juichstemming. Rutger Bouwman, lijsttrekker van Solidair Oldenzaal, voorspelde het al tijdens het verkiezingsdebat van deze krant en Twente FM: de partij behaalt twee zetels. En dat is gelukt, tot frustratie van de andere fracties. Want waar een nieuwe partij twee zetels wint, gaat er bij een ander wat af. Het CDA en de VVD moesten een zetel afstaan. GroenLinks zelfs twee en zakte naar een zetel. Bouwman zegt heel tevreden te zijn over de uitslag. „Eindelijk kunnen we een ander geluid laten horen. Daar is het ons om te doen", jubelde hij. Bouwman acht de kans aanwezig dat hij met zijn partij in het college komt. „Het kan zijn dat wij die rol krijgen, want op basis van de verkiezingsuitslag zijn wij de grote winnaar.”

VVD

Allesbehalve een winnaar voelde VVD-lijsttrekker Edgar Visscher zich gisteravond. Waar zijn partij er vier jaar geleden nog twee zetels bij pakte, moet hij er nu een afstaan. „Een flinke tegenvaller", zei hij met een bedrukt gezicht over het verlies. „We dachten echt dat de strijd tussen ons en de WG zou gaan, maar het tegenovergestelde is uitgekomen. Ik heb met veel scenario's rekening gehouden, maar niet met deze. Ik denk dat we veel stemmen aan Solidair Oldenzaal hebben verloren. Ja, dit is echt zuur.”

Alleen in de raad

Ook voor Harry Snijders (GroenLinks) waren de druiven zuur. De stemmer heeft gekozen en dat betekent voor GroenLinks dat Snijders het alleen moet gaan doen in de raad. „En dat is een tegenvaller", vond Snijders. „In het begin van de avond gingen we gelijk op, maar uiteindelijk komen we uit op een zetel. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Jammer dat mensen blijkbaar niet willen kiezen voor groen.”

Tweede partij

Ondanks dat het CDA ook een zetel verloor was zij optimistischer gestemd. „We zijn nog steeds de tweede partij van Oldenzaal. Deze uitslag was wel wat we verwacht hadden", luidde de reactie van lijsttrekker Maaike Rödel, die tegelijkertijd de gelegenheid aangreep om Solidair Oldenzaal te feliciteren met haar komst in de raad. „Het is knap van een nieuwe partij om meteen twee zetels te behalen. Dat betekent dat er een grote groep is die iets nieuws wil”, constateerde zij. D66 en de PvdA behouden hun huidige aantal zetels: twee voor de PvdA en een voor D66. „Jammer", vindt Mari Ailo-Zaia, lijsttrekker van D66. „Ik had het graag met z'n tweeën gedaan.”

Als grootste partij mag de WG nu het voortouw nemen bij de vorming van een nieuwe coalitie. De eerste gesprekken worden vrijdag al gevoerd tijdens het zogenaamde duidingsdebat in het stadhuis.

Quote Ik heb met veel scenario's rekening gehouden, maar niet met deze Edgar Visscher, lijsttrekker VVD