Nog deze zomer een nieuwe informatie-bijeenkomst over de ontwikkelingen op het Oldenzaalse spoor

Een jaar na een eerdere bijeenkomst over alle ontwikkelingen op het Oldenzaalse spoor houdt de gemeente eind juni of begin juli opnieuw zo'n sessie. Een sessie waarvoor wethouder Evelien Zinkweg in elk geval ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan tafel hoopt te krijgen.

Met deze informatie-avond komt Zinkweg tegemoet aan de wens van coalitiepartijen CDA en WG om de Oldenzalers bij te praten over de actuele ontwikkelingen op het spoor. De forse toename van het aantal goederentreinen over het spoor baart niet alleen de directe aanwonenden zorgen, maar ook natuurorganisaties, de politiek en andere partijen. CDA-raadslid José Seijger wees er deze week in de raadsvergadering op dat het aantal goederentreinen de komende jaren oploopt van 7.500 nu naar 17.000 in 2030.

Antwoord op vragen

De veiligheidsrisico's en de impact op het woongenot maken het volgens WG en CDA nodig ‘maximale openheid’ te geven over dit toekomstperspectief. Wie is er verantwoordelijk voor de handhaving, welke stoffen worden per trein vervoerd, wat is het aantal incidenten, hoe zit het met de aansluiting in Duitsland en hoe zit het eigenlijk met de Noordtak? Den Haag heeft 90 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen die de (geluids)overlast van al die treinen moeten beperken. De Twentse gemeenten moeten samen proberen ook een deel van dat budget naar deze regio te halen, meent Seijger.

Waar de VVD niet overtuigd is van de ‘toegevoegde waarde’ van zo'n tweede sessie had de wethouder daar minder moeite mee. Een periodieke terugkoppeling heeft volgens haar alleen zin als er ook daadwerkelijk iets te melden is.