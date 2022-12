Nog weinig animo voor digitaal gesprek met wijkagent in Noordoost-Twente: ‘Willen juist extra service bieden’

OLDENZAAL - Het wil nog niet zo vlotten met het digitale spreekuur van de politie in Noordoost-Twente. Het aantal gevoerde gesprekken is op slechts een hand te tellen.

Middels beeldbellen op WhatsApp kunnen inwoners op donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur in gesprek gaan met een wijkagent. Zij kunnen een probleem bespreken of ergens melding van maken. Het spreekuur, dat maximaal tien minuten duurt, is niet bedoeld voor het doen van aangiftes. Het gaat om een experiment dat bij succes mogelijk standaard deel uit gaat maken van de dienstverlening van de politie. Maar tot op heden is de animo om online met een agent in dialoog te gaan ver te zoeken. „We hebben tot nu toe slechts een of twee gesprekken gehad”, zegt Emil Baveld, politiechef van het team Noordoost-Twente.

Bereikbaarheid vergroten

Het experiment is in het leven geroepen om de bereikbaarheid te vergoten en de service richting de inwoners te verbeteren. „Niet iedereen heeft tijd om naar het bureau te komen. Een digitaal spreekuur kan dan uitkomst bieden”, zegt Baveld. Videobellen levert niet alleen voor de inwoners tijdwinst op. Ook voor de wijkagenten is het efficiënt, omdat ze bij minder mensen hoeven langs te gaan.

Drie maanden

De pilot is in augustus begonnen en zou drie maanden duren. „Maar voordat we zeggen ‘we stoppen er mee’ wil ik toch nog een keer inwoners oproepen om gebruik te maken van het digitale spreekuur”, aldus Baveld. Wie een wijkagent via WhatsApp wil spreken kan een afspraak maken door een e-mail te sturen naar klantencontact.noordoost-twente@politie.nl. Een wijkagent neemt dan donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur via WhatsApp contact op.