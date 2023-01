Noot voor Nood Oldenzaal haalt 10.000 euro op met kleingeldactie: ‘Een heel mooi resultaat!’

Bedanken

Noot voor Nood-voorzitter Peter Rouwhorst: „Een heel mooi resultaat, waar we de Oldenzaalse bevolking graag voor willen bedanken. Dit bedrag willen we deels gaan besteden aan projecten van culturele verenigingen in Oldenzaal en aan projecten ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen in of rond Oldenzaal.”