Norbert uit Oldenzaal na slopende busrit van zestien uur terug uit Slovenie: ‘We zijn alles kwijt’

Nachtvis­sen in de pikzwarte Twentse nacht: ‘Deze entourage is magisch’

Vissen van ’s avonds laat tot ’s morgens vroeg. Een populaire attractie in zomertijd. En hengelaars laten zich niet tegenhouden door een slecht weerbericht. In de nacht van zaterdag op zondag vonden zestig visfanaten hun stekje bij de vijvers van Wild in Reutum. Drijfveer: de mix van rust, duisternis, stilte en gezelligheid. Vis? Het lijkt van secundair belang.