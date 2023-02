NS komt met Twentse site om personeelstekort te verminderen: ‘De reize van morn begeent bie díe’

Maar om de BOB te blijven, is er personeel nodig. En dus leek het de NS wel een goed idee om personeel in het dialect te werven. Goaitsen van der Vliet van de Twentse taalbank hielp mee. Het was eerst nog wel de vraag in welk Twents dialect de pagina online kwam vertelt Kroeze. „We kozen uiteindelijk voor het Oldenzaals, omdat dat de carnavalshoofdstad is in Twente.”