‘Oale Böt’ laatste voorstelling van Hydra Theater met Nick Slot als regisseur: ‘Lachen en vrolijk worden is een goed medicijn’

Het is een heftig verhaal dat Nick Slot (53) te vertellen heeft. Meestal doet hij dat met een onvoorstelbare kracht en positiviteit. Maar soms grijpt de emotie hem bij de strot. Bijvoorbeeld als hij vertelt over het aangrijpende I’m not gonna miss you, het laatste nummer dat de Amerikaanse zanger/gitarist Glenn Campbell schreef voordat de dementie hem volledig in de greep kreeg. Een ziekte die ook een belangrijke thema is in Oale Böt. Hij maakte zijn eigen vertaling van dit liedje. ‘Jij bent de laatste persoon waar ik van zal houden, je bent het laatste gezicht dat ik me kan herinneren. En het mooiste van al, ik zal je niet gaan missen. Zal je niet gaan missen.’