Oekraïense kinderen beleven eerste schoolweek in Oldenzaal: ‘Toen de bel ging vroeg een meisje of ze naar de schuilkelder moest’

Ze rennen vrolijk over het schoolplein. Een paar andere kinderen zitten in de schommel en kraaien van plezier. Wie niet beter weet zou denken dat een groepje onbezorgde kinderen geniet van een pauzemomentje in de stralende zon. Maar dat is niet zo, want deze kinderen zijn gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. De één met een groter trauma op zak dan de ander. Hoewel dat niet zichtbaar is aan de buitenkant zijn sommige kinderen echt beschadigd. „Toen de schoolbel ging vroeg een meisje of ze naar de schuilkelder moest.”