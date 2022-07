Oldenzaalse carnavalsclubs blijven wellicht jaartje langer aan Thorbeckestraat; deze week duidelijkheid

MET VIDEO Zo gaat het nu met Oldenzaals gezin dat eigen glamping in Spanje begon: ‘Bij ons is het alles of niets!’

OLDENZAAL - De accommodatie is tiptop voor elkaar, boekingen lopen binnen, gasten genieten en zoontje Brent (7) voelt zich net als zijn ouders helemaal thuis. Geen ‘Ik Vertrek’-achtige taferelen in Costa Blanca, het nieuwe thuis van het Oldenzaalse gezin dat alles in Twente achterliet om een nieuw bestaan op te bouwen in Spanje. Hun update na ruim acht maanden: „Alles loopt volgens plan.”

5 juli