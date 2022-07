Oldenzaalse horecaman Willem sluit lunchroom De Tijd op snikhete ‘flopdag’

Invaliden­toi­let op Het Hulsbeek gesloopt: ‘Ik heb maar één vraag: waarom?’

OLDENZAAL - De beelden spreken voor zich: de beheerders van Het Hulsbeek in Oldenzaal troffen zaterdag een ravage aan in een invalidentoilet, dat was gesloopt door vandalen. “Ik heb maar één vraag: waarom?”

27 juni