Oldenzaalse Jeugdraad wil serieuzer worden genomen: ‘Raadsleden mogen wel eens vaker bij ons aankloppen’

Max: „Aan de hand van input van jongeren proberen we in Oldenzaal bepaalde zaken te veranderen. We hopen dat ze met ideeën en problemen bij ons aankloppen. We zijn nu sinds 2017 actief en hebben al wat leuke projecten gedaan. Bijvoorbeeld het Hokjes Hoppen, waarbij we hebben geprobeerd om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. En we hebben op verzoek van jongerencarnavalsvereniging de Blaanke Boeskeulkes meegedacht hoe we dit jaar het scholencarnaval weer terug kunnen laten keren.”