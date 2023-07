Oldenzaalse kinderen vluchten als echte ‘criminelen’ en worden opgejaagd door... Politie!

We gaan een aantal weken terug in de tijd. De kinderen van Groep 7B van basisschool Drie-eenheid in Oldenzaal besluiten de stoute schoenen aan te trekken en schrijven met meester Pim Boswinkel een brief. Met de handtekening van ieder kind op de brief wordt deze naar de politie gestuurd. Het duurt niet lang voordat ze een reactie krijgen.