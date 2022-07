Oldenzaalse locatiedirecteur Marcel Snijders verlaat het Twents Carmel College: ‘De kwetsbare leerlingen heb ik altijd in mijn hart gehad’

Yevgeniya vluchtte met gezin naar Oldenzaal: ‘Onze kinderen willen hier niet meer weg’

OLDENZAAL - Een maand lang was ze onderweg. Op de vlucht voor Russische bommen. Haar eindstation: de opvang aan de Bentheimerstraat in Oldenzaal. Dit is het verhaal van Yevgeniya (38), die samen met haar man, drie kinderen, hond Luna en twee tamme ratten probeert om in een volkomen vreemde stad de draad weer op te pakken.

26 juni