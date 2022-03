Oldenzaalse Maryna verliet vijf jaar geleden huis en haard in Oekraïne: ‘Ik weet niet of mijn moeder nog in leven is’

Het is inmiddels een ritueel geworden bij het krieken van de dag. Het eerste wat Maryna Chuchman doet als ze opstaat is haar familie bellen met de vraag of iedereen nog in leven is. Dat zijn ze. Of haar moeder dat ook is, weet Maryna niet. Ze heeft al een paar dagen geen contact meer met haar gehad. De situatie in haar geboorteland is schrijnend. Hoe het haar familie op dit moment vergaat? „Tja, wat zal ik zeggen? Niet goed”, zegt Maryna. „Ze begeven zich in een gevaarlijke situatie. We moeten begrijpen dat het leven nooit meer wordt zoals vroeger.”