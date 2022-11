Oldenzaalse ondernemers eten een beschuitje met elkaar: ‘Misschien levert het nieuwe klanten op’

Het ondernemersontbijt is deze vrijdagochtend nieuw. Nog niet eerder was de hal van het stadhuis de plaats waar ondernemers onder het genot van een broodje en kop koffie met elkaar in gesprek gaan. En dat op de landelijke Dag van de Ondernemer. In voorgaande jaren ging een delegatie van de gemeente op bezoek bij bedrijven. „In coronatijd lag dat stil. Daarna dachten we dat het leuk zou zijn een ontbijt te regelen”, aldus Rob Olde Riekerink, de accountmanager bedrijven bij de gemeente.