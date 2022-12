Oldenzaalse pastor ziet aantal gelovigen minder worden: ‘Maar de intensiteit en beleving groeien juist’

Een kerk en een kaarsje voor iets of iemand aansteken is onlosmakelijk met elkaar verbonden, toch?

„Normaal staken we samen kaarsjes aan in de basiliek. Nu doe ik dat alleen en dat zend ik live uit via Facebook. Mensen kunnen aan me vragen een kaarsje aan te steken voor iemand, iedereen kan hieraan meedoen. Het begon met drie of vier kaarsjes, maar tegenwoordig steek ik er soms wel meer dan dertig aan. Eén mevrouw is er iedere week bij. En die steekt iedere keer een kaarsje aan om dezelfde reden: dat iedereen gezond mag blijven. Dat vind ik prachtig.”