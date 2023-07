Oldenzaalse Roadrunners op zoek naar extra leden: ‘Veel mensen beseffen niet hoe mooi het hier is’

Wielerspel 2023: Alex Nijland als klasse­ments­lei­der richting laatste week, ritwinst voor André Nijzink

Niet alleen in de Tour de France, maar ook in het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia was er Nederlands succes. André Nijzink uit Rijssen koos in de slotklim het juiste moment om bij de kopgroep weg te rijden. Mede dankzij de 50 bonuspunten van etappewinnaar Wout Poels bleef hij de concurrentie ruim voor. Ook in het landelijke klassement eindigde hij op de eerste plaats. Alex Nijland behoudt nog altijd de gele trui.