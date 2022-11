Oldenzaalse Ronde Tafel verzorgt diner voor ouderen: ‘Eenzaamheid is in weekenden en avonden het ergst’

Sport Oldenzaal zoekt nieuwe invulling voor sportcen­trum Vonders­weij­de na onverwach­te vertrek Approach Fitness

OLDENZAAL - Het vertrek van Approach Fitness per 1 januari uit het sportcentrum Vondersweijde is voor Sport Oldenzaal BV en de gemeente een verrassing. Snel moet duidelijk worden waarmee de lege ruimte in Vondersweijde wordt opgevuld. Want anders loopt het tekort op.

7 november