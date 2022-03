Oldenzaalse scholen adopteren Stolpersteine om oorlog niet te vergeten

„Opdat ze er bij stilstaan dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. Helaas ook vandaag de dag een hoogst actuele kwestie”, zeggen Henk Winkelhuis en Daniëlla van der Stelt van de werkgroep Stolpersteine. Corona gooide roet in het eten bij de viering van 75 jaar vrijheid in 2020. Veel activiteiten en initiatieven gingen niet door of bereikten niet het grote publiek. Zo was rond die tijd het adopteren van de herdenkingsstenen van in de oorlog opgepakte en in kampen vermoorde Joodse Oldenzalers één van de laatste wensen op het verlanglijstje van de in januari op 90-jarige leeftijd overleden Herman van der Toorn.