Oldenzaalse Taxicentrale Witteveen naar de rechter om mislopen van leerlingenvervoer: ‘We zijn niet eerlijk beoordeeld’

Anna Pisula, fotograaf van de wereld, komt eindelijk thuis in Enschede: ‘Ook hier is schoonheid dichtbij’

Als fotograaf reisde ze hele wereld rond maar in Enschede kent bijna niemand haar. Toch komt Anna Pisula-Madziej (75) steeds weer thuis in de stad waar ze veertig jaar geleden vanuit haar vaderland Polen aanbelandde. Corona wierp haar terug op zichzelf. Sinds gisteren presenteert ze haar nieuwe werk. In Enschede. „Ook hier is schoonheid dichtbij.”