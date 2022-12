Oldenzaalse Toos Achterweust is altijd in het paars onderweg: ‘Ik was jaloers op mensen die in hun slaap overleden’

Wat je moet weten over Kerstmid­dag in Oldenzaal: ‘Dit hebben sommige jongeren nog nooit meegemaakt’

OLDENZAAL - Het feest dat ooit in Hengelo een spontane eerste editie beleefde, is ook in Oldenzaal langzaamaan traditie geworden: Kerstmiddag. In de binnenstad is genoeg te doen op 24 december. Onder meer bij Markt 19 en Ter Stege. „Het heeft wel even tijd nodig om te landen.”

18 december