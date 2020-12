Oldenzaalse voetballer Jules Reimerink wil ook als ondernemer scoren

Samen met Hengeloër Dennis Kabasaj is Reimerink eigenaar van JD Secure, dat sinds kort gevestigd is aan de Demmersweg in Hengelo. „Hier willen we ons verder ontwikkelen.”

Het is een klein kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Demmersweg, maar Reimerink en Kabasaj hebben er genoeg aan. „Bij Dennis thuis hebben we nog opslag, dus voorlopig is het goed zo”, vertellen de twee kersverse ondernemers.

Volledig scherm Jules Reimerink bezorgde de Eagles in 2014 een historische overwinning in De Kuip. © anp

Kabasaj, vijf jaar na zijn geboorte in Sarajewo kwam hij naar Hengelo, kent de beveiligingswereld al, voor Reimerink is het nieuw. Na diverse clubs in binnen- en buitenland gediend te hebben, zoals Energie Cottbus, FC Twente, Go Ahead Eagels en VVV Venlo, is hij definitief een andere weg in geslagen. Voetballen doet hij nu in de hoofdmacht van Quick’20 in Oldenzaal, maar niet meer voor de centen. Nu moet het bedrijf waarvan hij mede-eigenaar is, geld in het laatje brengen. „Ik heb best goed verdiend als voetballer, maar niet zoveel dat ik nu op mijn lauweren kan rusten”, zegt de 31-jarige aanvaller.

Quote Ik heb best goed verdiend als voetballer, maar niet zoveel dat ik nu op mijn lauweren kan rusten Jules Reimerink, JD Secure

Camera’s en alarm

Met Dennis Kabasaj vormt hij nu een koppel, waarmee Reimerink wil scoren als ondernemer. Kabasaj (28) is de techneut, Reimerink is de commerciële man die de klanten moet binnenhengelen. JD Secure (de J staat voor Jules, de D voor Dennis) verkoopt beveiligingssystemen zoals camera’s, alarmsystemen, maar ook bijvoorbeeld Ringdeurbellen. „Dat laatste is leuk voor erbij, maar onze core business is de camera’s en alarminstallaties”, aldus Kabasaj.

Volledig scherm Jules Reimerink aan de bal namens Oranje onder 19. D

Kopen en leasen

Klanten, zowel bedrijven als particulieren, kunnen zowel kopen als leasen. En JD Secure zorgt ook voor de installatie ter plekke. Daarbij krijgt Kabasaj steun van twee zzp’ers. „Onze prijs-kwaliteit-verhouding is interessant”, aldus Reimerink. „En we zijn gecertificeerd”, aldus Kabasaj.

De twee jonge ondernemers willen groeien. „Twente, Overijssel, Nederland, maar ook de grens over naar Duitsland en Nederland. Maar alles stapje voor stapje. We zijn realistisch, maar willen wel voorbereid zijn op die volgende stappen.”

Volledig scherm En nu combineert Jules Reimerink zijn zakelijke ambities met het voetballen in de hoofdmacht van Quick'20. © Robin Hilberink