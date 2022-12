Oldenzaler Heinz Christenhusz (1937-2022) vermaakte publiek vanaf de bühne én vanaf de duikplank

Meedoen in een musical? Oldenzaal­se Roxine (33) zoekt auditanten voor ‘Anatevka’

OLDENZAAL/NORDHORN - Melkboer Tevje, hoofdrolspeler in de musical ‘Anatevka’ (Fiddler on the roof), had een Tukker kunnen zijn. Dat gelooft de Oldenzaalse Roxine Engelbarts (33). Zij brengt de musical naar Nordhorn. „Het wordt drie keer knallen.”

23 november