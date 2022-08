Oldenzaler Paul Heidemann reist met vijf vrienden naar ‘motorwalhalla’ Man: ‘Echt alles draait hier om motorsport’

Voor de échte motorliefhebbers is een trip naar Man topprioriteit. Zo ook voor Paul Heidemann en vijf vrienden. Het eiland staat compleet in het teken van motorsport. En dat is aan alles te merken. „Echt alles draait hier om motorsport”, vertelt Heidemann, terwijl hij van een uitgebreid Engels ontbijt met bacon en ei aan het genieten is. „Het circuit waarover de befaamde races gehouden worden, is 65 kilometer lang. Het mooie is dat alles wat aan het circuit ligt, tijdens de races de hele week afgesloten is. In het verleden gingen we regelmatig naar andere races in Europa, maar Man is toch wel wat anders.”