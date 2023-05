Oldenzaler Rob S. (35) wil weten waarom ex relatie beëindigde en stalkt haar bijna jaar lang

Het begint met de voor S. zo belangrijke vraag: waarom? De ex heeft er al snel genoeg van, in september blokkeert ze S. op alle mogelijke manieren. Het haalt niets uit, S. haalt gewoon een nieuwe simkaart en benadert haar met een nieuw, nog niet geblokkeerd nummer. Op 12 oktober krijgt S. bezoek van de politie. Hij krijgt te horen dat hij per direct moet kappen met het lastigvallen van zijn ex, anders zwaait er wat.



De Oldenzaler zegt te stoppen, maar doet het niet. Kan hij niet meer bellen, dan verstuurt hij haar minutenlang durende video’s waarin hij smeekt om terug te komen. Of maakt hij kleine bedragen van een enkele cent naar haar over. Bij elke overboeking zet hij een boodschap aan de vrouw.