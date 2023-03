Oldenzaler S. draait door als hij hoort dat zijn vriendin vreemdging tijdens zijn verblijf in afkickkliniek

De afgelopen tien jaar waren niet de beste jaren uit het leven van de Oldenzaler. Verslaafd aan drank en cocaïne heeft hij een puinhoop van zijn leven gemaakt. Het wordt er niet beter op als zijn relatie in 2021 op de klippen loopt. In de waas van verdriet en gebruik begint hij haar te stalken. Zij doet aangifte en het komt tot een rechtszaak.

S. krijg een nieuwe relatie en probeert zijn verslaving achter zich te laten. Die relatie is een heel fijne, zegt hij deze vrijdag. Eentje waarbij er tot diep in de nacht gepraat kon worden en waar hij zich op zijn gemak voelde. Daar komt verandering in als zijn rechtszaak rond de stalking wordt uitgesteld.