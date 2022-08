Oldenzalers met laag inkomen kunnen zich melden voor verhoogde energietoeslag

Verrassend verjaarsca­deau Oldenzaal­se Ben Engelber­tink (80): ‘Verkozen tot nieuwe overste Mill Hill-congrega­tie Nederland’

OLDENZAAL - Het woord eervol neemt pater Ben Engelbertink niet in de mond. Maar aangenaam verrast is de missionaris in ruste wel met zijn verkiezing tot overste van de Mill Hill-congregatie in Nederland.

12 augustus