Oma Coby stond te shaken bij campingbrand: ‘Koelkasten leeggeroofd en drank weggehaald’

Ouderwetse drukte op Eibertjes­markt Nunspeet: ‘Het frappante is, het zit als gegoten!’

Breed lachend daalt de kersverse burgemeester de trap van het gemeentehuis in Nunspeet af. Het is de eerste Eibertjesdag van Céline Blom en dat betekent dat ze er niet aan ontkomt: over enkele minuten mag ze de mensen op het plein toespreken, in klederdracht. ,,Het voelt een beetje strak om de nek.’’