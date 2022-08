Omgevallen boom zorgt voor meer schade dan verwacht in Oldenzaalse Hofmeijerstraat: ‘Na vakantie steken we koppen bij elkaar’

Hoe de vakantie­reis al een belevenis op zich is: van stinkende wc’s tot trauma’s

Yes, we mogen weer! Voor mijn gevoel heb ik de skipakken nog maar net opgeborgen of het is alweer bikini-tijd, lekker eten-tijd en flaneren-over-de-boulevard-tijd. Dat laatste heb ik wel gemist. Na een paar jaar in het binnenland van Frankrijk te hebben vertoefd, mis ik de gezelligheid van de Zuid-Europese landen, het temperamentvolle geluid van Spanjaarden, dan wel Italianen en het voor die landen zo typerende manana-cultuurtje. Dus: Italië it is, voor dit jaar.

23 juli