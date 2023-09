Omwonenden zetten vraagtekens bij vijfdaags festival Psy-Fi in Oldenzaal

Woensdagavond was er een eerste informatiebijeenkomst bij Erve Hulsbeek, om de omwonenden in te lichten over de plannen. De organisatie van het festival wil de zaken in de juiste volgorde aanpakken. Want een vijfdaags festival, dat is natuurlijk niet niks. Eerdere edities werden gehouden in Leeuwarden, maar daar moest Psy-Fi noodgedwongen vertrekken.