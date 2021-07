Ondankbare taak stewards bij duel Quick’20-Ajax in Oldenzaal: ‘1,5 meter niet te handhaven’

Camperen in Noord­oost-Twen­te: ‘Ons huis staat drie kilometer verderop’

11:30 OLDENZAAL - Dat ze de laatste twee dagen van hun vakantie op Toppark ’t Hulsbeek verblijven, zat eigenlijk helemaal niet in de planning. Sterker nog: het huis van Willy (51) en Brigitte (49) uit Oldenzaal staat drie kilometer verderop. „Het is knus, we houden het met z’n tweeën prima vol in zo’n ding.”