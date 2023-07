Ondanks dreiging van financieel ‘ravijnjaar’ extra geld voor oplossen van verkeersknelpunten in Oldenzaal

Boze Dorpsraad Albergen gooide het bijltje er bij neer, maar hoe voelen de andere Tubbergse dorpen zich?

Doen Dorpsraden in de gemeente Tubbergen louter voor spek en bonen mee? Neemt de gemeente hen wel serieus? In Albergen zijn ze er inmiddels klaar mee: het voltallige bestuur stapte in juni op. Hoe zit dat met de andere dorpsraden? Zijn zij Tubbergen ook zo zat?