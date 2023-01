Ondanks slechte communicatie en steenuil komt Integraal Kind Centrum Nunspeet er toch

Maison Manon Hoe het ‘woonwin­kel­tje’ van Manon Nijland een begrip werd: ‘Jan laat mij altijd shinen, dat kunnen niet veel mannen’

ENSCHEDE - Ze is bekend als Manon Nijland (52) van interieurwinkel Maison Manon. Maar wie is Manon? Een interview over liefde, dromen en conflicten. „Ik wil geen duurdere auto, ik wil een uitdaging.”

11:44