‘Ongeleide projectielen’ bij de mannen en ‘ijzersterk’ vrouwenteam moeten voor Twents succes zorgen op EK klootschieten

Voor William Hobbelink uit Beuningen wordt het zijn eerste Europese titelstrijd bij de mannen. In 2016 mocht de 22-jarige klootschieter van KV Beuningen al wel meedoen als lid van het jeugdteam. Een podiumplek zat er toen niet in. Dat hij door coach Wiegers werd opgenomen in de selectie was geen vanzelfsprekendheid. „Eigenlijk was ik al uitgeschakeld. Ik was het seizoen niet sterk begonnen. Uiteindelijk lag het allemaal zo dicht bij elkaar dat ik er toch nog bij ben gehaald.” Of hij trots is op plek in de selectie? „Jazeker.”