Onthulling kunstwerk als slot van viering jubileum honderdjarig Quick'20 uit Oldenzaal

Van twee dozen ledverlich­ting naar eigen showroom: Koen Wiefferink (25) uit Denekamp ziet LedLoket groeien als kool

DENEKAMP - In het magazijn is het personeel druk bezig met het verwerken van de bestellingen. Black Friday staat voor de deur en dat is te merken bij LedLoket in Denekamp. Koen Wiefferink (25) ziet het tevreden aan. Zo’n zes jaar geleden begon hij met twee dozen ledverlichting, inmiddels heeft hij een heel magazijn vol. De keuze is reuze.

23 november