Onvolledig verhaal van ‘excellente school’ uit vrees voor imagoschade na chaos examenstunt in Oldenzaal

Het Oldenzaals Mannenkoor wordt 75 maar - o, wee - de leeftijd van de leden gaat ook die kant op

OLDENZAAL - Als een club 75 jaar bestaat, is dat een felicitatie waard. Maar als ook de gemiddelde leeftijd van de leden daar in de buurt komt, zijn er zorgen. Dat is de situatie van het Oldenzaalse Mannenkoor. Er moet iets gebeuren, maar wat werkt? Dit jaar begint de vernieuwing.

20 april