Onzekere toekomst voor zaterdagspelers van Quick’20

Jaloers op Max uit Oldenzaal, omdat hij even ‘verlost’ is van zijn telefoon

26 januari Een mix van emoties ging er door me heen toen ik twee jaar geleden op een donkere winteravond zag dat er was ingebroken in mijn auto. Ik stapte in de auto, stapte uit de auto. Liep een rondje er omheen, stapte weer in en keek naar de loshangende draden. Een angstig gevoel greep me naar de keel. Werkelijk alles was weg. Tot aan een verloren tampon toe. Ik was in shock.