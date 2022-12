Ook volgend jaar energietoeslag voor Oldenzalers met laag inkomen

met video Wat betekent geluk voor deze kinderen uit Oldenzaal?

OLDENZAAL - Kinderen in Nederland behoren tot de gelukkigste van de wereld. In recent onderzoek van Unicef stonden ze zelfs op de eerste plaats. 90 van de 100 zijn tevreden met hun leven. Maar wat betekent geluk eigenlijk voor ze? We vroegen het aan leerlingen van klas 3 en 4 van de Vrije School De Zevenster in Oldenzaal. Voor deze kerstbijlage maakten ze geluksvogels.

