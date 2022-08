Oorlogje spelen voor volwassenen in Oldenzaal, zo doen de Airsoft Warriors dat

„Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”, zegt Brian. De 24-jarige IT’er staat bijna elke week in zijn sluipschutterspak op een airsoftbaan in Nederland. Hij vertelt dat het begon met paintballen, later kwamen hij en zijn vader in ‘airsoft’ terecht. Een sport die er op lijkt, alleen de wapens zijn anders.

Verboden replica’s

‘Call of Duty in het echt’

Eenmaal in het bos spelen de mannen en vrouwen verschillende spelvormen waar twee teams het tegen elkaar opnemen. Ben je geraakt dan ben je af en roep je ‘hit’. Een scheidsrechter let op of iedereen wel eerlijk speelt. „Voor mij is het als een potje Call of Duty, maar dan in het echt”, vertelt Mehmet. „Het is natuurlijk een simulatie, maar als je er eenmaal begint dan sta je er wel klaar voor. Na een paar potjes ben je meestal wel kapot.”