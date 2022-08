Op de step langs dertien Twentse molens: ‘Het vergt training om de molentocht vol te kunnen houden’

5 vragen In één oogopslag zien waar je in de buurt kunt zwemmen: Kasper (41) uit Enschede maakte deze handige tool

ENSCHEDE - Is het niet handig om tijdens een hittegolf een overzicht te hebben van álle plekken in Nederland waar je kunt zwemmen? Enschedeër Kasper Kamperman (41) vindt van wel. Dus maakte hij er één: de zwemindex. „Ik heb zelf al een zwemplek in de buurt gevonden waar ik nog nooit van had gehoord.”

12 augustus