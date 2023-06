Op deze Oldenzaalse basisschool voelen kinderen van statushouders en Oekraïense vluchtelingen zich thuis

De lange sliert met vlaggetjes van landen over de gehele wereld hangt niet geheel toevallig in deze vleugel van de locatie Potskampstraat van het Twents Carmel College (TCC). Het is een subtiele verwijzing naar de achtergrond van de kinderen die hier sinds begin april les krijgen. De leerlingen van De Regenboog, zoals deze nieuwe basisschool is gedoopt, zijn afkomstig uit landen als Syrië, Eritrea en Oekraïne. „Medelanders”, aldus De Graaf.

Met busje naar Hengelo

Voordat hij zes weken geleden begon in Oldenzaal was Diepenheimer De Graaf (48) directeur van de basisschool Heeckeren in Goor. In die hoedanigheid maakte hij zich ook sterk voor de opvang van kinderen van Syrische vluchtelingen. „Alle scholen staan in de maatschappij. Daarom vond ik dat deze kinderen ook welkom waren op onze school. Kinderen van vluchtelingen of statushouders moeten naar school kunnen in de wijk waar ze worden opgevangen. De Oekraïense kinderen in Goor worden met een busje naar een school in Hengelo gebracht.”