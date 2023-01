Op en top chic verschijnen (bekende) Oldenzalers op exclusieve gala-avond

De rode loper: feest aan glitter

Begin van de avond is het een oase van rust bij de entree van het sponsorgala. Maar niet voor lang meer. Hier komen straks zo’n 550 gasten aan. Mits de genodigden zich aan de dresscode houden, verschijnen zij in chique avondkleding op de rode loper. Mannen in smoking, vrouwen in een lange jurk. Het is traditie. Net als het fotomoment van alle gasten. Als het fotoalbum ‘the day after’ online popt, schiet het bezoek van de Kadolstermennekes-site abrupt omhoog.