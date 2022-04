Op zoek naar verhalen over en herinneringen aan de ‘textiel van toen’ in bibliotheek Oldenzaal

Het Textielcafé is een initiatief van de IJsselacademie/Twentehoes die daarvoor de samenwerking zochten met het museum Palthe Huis in Oldenzaal. Voor deze gratis toegankelijke bijeenkomst (inloop vanaf 13.30 uur) heeft de organisatie een aantal gasten uitgenodigd die een duidelijke link hebben met de textielindustrie. Naast Herbert Zwartz (eigenaar van het oudste textielfamiliebedrijf van Twente) en Philip Gelderman (nazaat van de gelijknamige Oldenzaalse textielfamilie) is ook Tom Boers uitgenodigd. Hij werkte vroeger in de textielfabriek Molkenboer.

Oral history

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de opbrengst van deze middag wordt verwerkt in een zesdelige podcastserie en een publicatie over het fabrieksleven van toen. Het Textielcafé in Oldenzaal is de laatste in een reeks van zes. Eerder werden soortgelijke bijeenkomsten gehouden in Borne, Rijssen, Almelo, Hengelo en Enschede.