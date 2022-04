Opdat wij in Oldenzaal niet vergeten: Vrijheidsconcert en expositie

OLDENZAAL - Voorafgaand aan het Vrijheidsconcert in de Hofkerk op donderdagavond 5 mei opent in de oude bibliotheek de expositie Oldenzaalse Veteranen Toen... en Nu.

‘Vrijheid in verbondenheid’, dit jaar het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, brengt in Oldenzaal het plaatselijke Comité Nationale Feest- en Gedenkdagen en de Stichting Veteranen Oldenzaal samen. „We hebben de handen ineen geslagen”, melden de organisatoren Willy Brons en Theo Padberg. „We vinden het samen belangrijk dat we stilstaan bij het grote goed dat vrijheid heet. Zeker nu. Dat we het belang inzien dat we hier in vrijheid mogen denken en doen wat we willen”, aldus Theo Padberg.

Om 18.15 opent burgemeester Patrick Welman samen met veteraan Gerard van Diemen de expositie. Het Vrijheidsconcert in de Hofkerk wordt daarna vanaf 19.30 uur verzorgd door het Stroatensemble. Aaneen gepraat door Nolet Bult is er tussen twee concertblokken een optreden van dwarsfluitiste Sofie van Gils.

Lezingen, film en stadswandeling

Oorlogsveteraan Willy Brons: „Onze expositie gaat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over de veteranen nu. Wist je dat Nederland op dit moment 100.000 veteranen telt waarvan er 240 Oldenzaler zijn?” Op grote vlaggen worden dertien verhalen van hen tentoongesteld. Ook verzorgen twee Oldenzaalse veteranen op gezette tijden bijzondere lezingen. Zo vertelt Stephanie Hulsman, drijvende en stimulerende kracht achter de veteranenstichting, op 12 en 19 mei om 19.45 uur over haar missie als vrouw bij de krijgsmacht en haar periode in Bosnië.

De expositie toont ook prachtige filmbeelden van Hans Kolmschot over Oldenzaal in oorlogstijd. Verder is het mogelijk deel te nemen aan een stadswandeling langs plekken in de stad die herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog oproepen. „Denk bijvoorbeeld aan het station waar Gerhard Monninkhoff op 10 mei 1940 een uur lang een Duitse trein wist tegen te houden.”

Huize Sirene

En zo was Huize Irene aan de Haerstraat in oorlogsjaren Huize Sirene. „Ook de Wilhelmina- en de Emmastraat mochten die naam niet dragen”, weet Brons. Theo Padberg: „Ik ben nog van de generatie die kort na de oorlog werd geboren. Van onze ouders kregen we er genoeg over mee. Maar de jeugd van nu heeft er geen voorstelling bij.”

Concertkaartjes á 2,50 zijn te halen bij Promotie Oldenzaal. Voor bezoektijden gratis expositie, lezingen, films en stadswandelingen (t/m 22 mei): zie website Promotie Oldenzaal.