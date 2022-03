Opeens zit Robinson-winnaar Carlos (28) uit Oldenzaal wéér in Expeditie: ‘Ontiegelijk zwaar!’

We zitten er in Twente warmpjes bij, dankzij het Russische Gazprom: ‘Maar die gascontrac­ten moeten worden opgezegd’

ENSCHEDE - De Russische inval in Oekraïne heeft na een dag al zijn weerslag in Twente. Zo is er een petitie tegen gemeenten die gas inkopen bij het Russische staatsbedrijf Gazprom, maakt expediteur Van Wijk Forwarding in Almelo zich zorgen over collega’s in de gebombardeerde stad Lviv en moet Trioliet in Oldenzaal wellicht elders inkopen.

25 februari