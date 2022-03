Opslaghal in Oldenzaal staat vol bijzonder interieur: 'Oude spullen die achterblijven na ontruiming’

Pareltjes uit de gulden tijd, noemt hij ze zelf. Spullen van vroeger. Maar wat is dat dan, vroeger? „Laten we het houden op spullen uit de vorige eeuw”, zegt Jeroen van der Meer. „Ik kan daar zo blij van worden. In mijn optiek was toen alles beter en eenvoudiger. Hoe de spullen in elkaar zaten, televisieprogramma’s, gewoon de hele sfeer. Alles was beter.”